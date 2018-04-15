Bariyerlere Çarpan Motosikletli Öldü

GAZİANTEP'te kontrolden çıkıp bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü Oğuzhan Doğan (17) yaşamını yitirdi.

Kaza, bu akşam İsmetpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Oğuzhan Doğan yönetimindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet, İnönü Caddesi'nde kontrolden çıkıp bariyerlere çarptı. Kazada devrilen motosikletten yola savrulan Doğan ağır yaralandı. Yaralı genç, ihbarla gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla götürüldüğü Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların çabasına karşın kurtarılamadı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - Gaziantep