Tekirdağ'da trafik kazası: 1 ölü - Haberler
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Tekirdağ'da trafik kazası: 1 ölü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Tekirdağ'da trafik kazası: 1 ölü -Bariyerlere çarpan motosiklet sürücüsü feci şekilde hayatını kaybetti Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Tekirdağ'da trafik kazası: 1 ölü

-Bariyerlere çarpan motosiklet sürücüsü feci şekilde hayatını kaybetti

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Çerkezköy- Çorlu yolu üzerinde seyir halinde olan 22 AAS 731 plakalı motosiklet sürücüsü O.Y., direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarpıktan sonra yola savruldu. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsünü görenler 112 Sağlık ekiplerine ve polis ekiplerine haber verdi. 112 Sağlık ekipleri O.Y.'ye yaptıkları ilk müdahalenin ardından Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne sevk etti. O.Y. hastanede doktorların yaptığı tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri ve jandarma ekipleri ise kazanın olduğu yerde geniş güvenlik önlemleri aldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Tekirdağ'da trafik kazası: 1 ölü

Tekirdağ'da trafik kazası: 1 ölü

Tekirdağ'da trafik kazası: 1 ölü

Tekirdağ'da trafik kazası: 1 ölü

Tekirdağ'da trafik kazası: 1 ölü

İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Gökçeli - Son Dakika Haberleri
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