Bariyerlere çarpan motosiklet sürücüsü feci şekilde can verdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Bariyerlere çarpan motosiklet sürücüsü feci şekilde can verdi

06.03.2021 12:17 | Son Güncelleme: 06.03.2021 12:21
Bariyerlere çarpan motosiklet sürücüsü feci şekilde can verdi

Sakarya'nın Geyve ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde bariyerlere çarpan motosiklette, sürücü olay yerinde hayatını kaybederken, arkasında bulunan yolcu ise yaralandı.

Sakarya'nın Geyve ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde bariyerlere çarpan motosiklette, sürücü olay yerinde hayatını kaybederken, arkasında bulunan yolcu ise yaralandı.

Kaza, Geyve ilçesi Bağlar Mahallesi D-650 Karayolu'nda meydana geldi. İddiaya göre, Adapazarı istikametine seyir halinde olan Uğur Okralı idaresindeki motosiklet, aynı istikamette seyir halinde olan kamyonun viraj öncesi yavaşladığını fark edememesi sonrasında manevra yaptı. Manevra yapan motosiklet sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybedince bariyerlere çarptı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken, ismi henüz öğrenilemeyen motosiklette bulunan yolcu ise yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıyı hastaneye kaldırırken, D-650 Karayolu trafiği bir süre tek şeritten sağlandı.

Uzun araç kuyruklarının oluştuğu kaza ile ilgili ise inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Bariyerlere çarpan motosiklet sürücüsü feci şekilde can verdi
Bariyerlere çarpan motosiklet sürücüsü feci şekilde can verdi
Bariyerlere çarpan motosiklet sürücüsü feci şekilde can verdi
Bariyerlere çarpan motosiklet sürücüsü feci şekilde can verdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Cahit Özkan Meral Akşener Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Demet Akalın Hakan Yılmaz Şeyma Subaşı Kerimcan Durmaz
Spor Mesut Özil Hakan Kutlu Caner Erkin Rıza Çalımbay Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Şehit
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bariyerlere çarpan motosiklet sürücüsü feci şekilde can verdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.3.2021 12:25:10. #1.16#
title