Bariyerlere çarpan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı
Antalya'nın Kumluca ilçesinde bariyerlere çarpan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.
Antalya'nın Kumluca ilçesinde bariyerlere çarpan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Sedat Çil'in kullandığı 07 ABF 277 plakalı yarış motosikleti, Kumluca-Antalya kara yolunun 10'uncu kilometresinde kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.
Kazada, Çil asfalta düşerek ağır yaralandı, yarış motosikleti ise ikiye bölündü. Yoldan geçen vatandaşlar, yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Kumluca Devlet Hastanesi'ne götürdü.
Çil'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.