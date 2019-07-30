Bariyerlere çarpan kamyonun sürücüsü öldü

Bariyerlere çarpan kamyonun sürücüsü öldü

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde bariyerlere çarpan kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti.

Bariyerlere çarpan kamyonun sürücüsü öldü

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde bariyerlere çarpan kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, Viranşehir - Şanlıurfa karayolunda meydana geldi. İlçe çıkışında Sinan Erkut (47) idaresindeki 63 F 2735 plakalı kamyon bariyere çarptı. Kazada, sürücü Erkut olay yerinde hayatını kaybetti. İncelemenin ardından Erkut'un cenazesi, Viranşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza nedeniyle tek yönlü kapanan karayolu, kamyonun kaldırılmasının ardından trafiğe açıldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA
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