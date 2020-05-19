Bariyerlere çarpan kamyonetin sürücüsü ağır yaralandı Erzurum'un Oltu ilçesinde bariyerlere çarpan kamyonetin sürücüsü ağır yaralandı.

Erzurum'un Oltu ilçesinde bariyerlere çarpan kamyonetin sürücüsü ağır yaralandı.

Oltu-Ardahan kara yolu Orcuk Mahallesi mevkisinde, sürücüsünün ismi belirlenemeyen 25 LT 645 plakalı kamyonet yoldan çıkıp şarampole düştü.

Şarampole düştüğünü fark eden sürücünün manevrasıyla yeniden yola çıkan araç, kontrolü tam olarak sağlanamayınca bu kez yol ortasındaki bariyerlere çarptı.

Üzerinden kimlik çıkmayan ve bilinci kapalı olan sürücü yaralandı.

Oltu Devlet Hastanesine kaldırılan sürücünün sağlık durumunun ciddi olduğu belirtildi.

Kaynak: AA