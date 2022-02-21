Bariyerlere çarpan kamyonet yan yattı
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Zonguldak'ta ters şeride giren kamyonet bariyerlere çarptı.
ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ta ters şeride giren kamyonet bariyerlere çarptı. Kazadan kamyonet sürücüsü burnu kanamadan kurtuldu.
İddiaya göre, akşam saatlerinde Karaelmas Köprülü kavşak mevkiinde 67 DB 898 plakalı kamyonet, ters şeride girerek beton bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonet yan yatarken, sürücü kazadan yara almadan kurtuldu. Kamyonet çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.
Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - ZONGULDAK