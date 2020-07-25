Bariyerlere çarpan cipteki 4 kişi yaralandı
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Bariyerlere çarpan cipteki 4 kişi yaralandı

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde bariyere çarpan cipteki biri çocuk 4 kişi yaralandı.

25.07.2020 17:06 | Son Güncelleme: 25.07.2020 17:28

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde bariyere çarpan cipteki biri çocuk 4 kişi yaralandı.

Bilal Yurt (46) yönetimindeki 45 ABY 734 plakalı cip, D-130 kara yolu Ereğli Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyere çarptı.

Araçta sıkışan ve ayağına demir bariyerin parçası saplanan sürücünün eşi Zeliha Yurt (42), itfaiyenin müdahalesiyle bulunduğu yerden çıkarıldı.

Zeliha Yurt, ayağındaki demir parçasıyla Karamürsel Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hafif yaralanan sürücü ile çocukları Furkan Yurt (20), Miraç Yurt (9) da olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye götürüldü.

Öte yandan Bilal Yurt'un, Bolu Gençlik Spor İl Müdürlüğüne şube müdürü olarak Manisa'dan tayin olduğu ve buradaki görevine başlamak için Bolu'ya gittiği öğrenildi.

Ailenin araçtaki "muhabbet kuşu" da ekiplerce alınarak polis merkezine götürüldü.

Kaza nedeniyle kara yolunun İzmit istikametinde kontrollü sağlanan trafik, aracın çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından normale döndü.

Bariyerlere çarpan cipteki 4 kişi yaralandı

Kaynak: AA

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