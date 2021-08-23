Bariyerlere çarpan araç alev aldı: 2 yaralı
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Bariyerlere çarpan araç alev aldı: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TEM Otoyolu yan yolda bir otomobilin, arkadan gelen aracın çarpmasıyla yol ayrımındaki bariyerlere girdiği kazada 2 kişi yaralandı.

TEM Otoyolu yan yolda bir otomobilin, arkadan gelen aracın çarpmasıyla yol ayrımındaki bariyerlere girdiği kazada 2 kişi yaralandı. Kazada bariyere çarpan araç alev alırken, yangın vatandaşlar tarafından söndürüldü.

Kaza, saat 22.00 sıralarında TEM Otoyolu Küçükçekmece mevkii yan yolda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 34 CRC 927 plakalı KİA Sorento marka araç arkasından gelen 06 L 0011 plakalı Mercedes 4Matic marka aracın arkadan çarpması sonucu yol ayrımındaki bariyerlere girdi. Kazada 34 CRC 927 plakalı aracın motor kısmı alev aldı. Kazayı gören vatandaşlar durarak aracı söndürmeye çalıştı. Vatandaşlar o sırada yoldan geçen İSKİ aracının hortumu ile yanan araca müdahale ederek aracın tamamen yanarak kül olmasına engel oldu. İhbar üzerine olay yerine polis, ambulans ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hafif şekilde yaralanan 2 sürücü sağlık ekipleri tarafından tedbir amaçlı hastaneye götürüldü. Kaza nedeniyle trafikte yaşanan yoğunluk ise araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

(Furkan Tan/İHA)

Bariyerlere çarpan araç alev aldı: 2 yaralı
Bariyerlere çarpan araç alev aldı: 2 yaralı
Bariyerlere çarpan araç alev aldı: 2 yaralı
Bariyerlere çarpan araç alev aldı: 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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