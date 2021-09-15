Bariyerle tır arasına sıkışan araç hurdaya döndü, sürücü kazadan burnu bile kanamadan kurtuldu

BURSA - Bursa'da kamyonun sıkıştırdığı minibüsün sürücüsü, burnu bile kanamadan kurtuldu.

Bursa-Gemlik yolu üzerinde meydana gelen kaza ucuz atlatıldı. İddiaya göre, bir kamyonun sıkıştırdığı minibüs bariyerle tır arasına sıkıştı. Minibüs sürücüsü kazayı hafif yaralı olarak atlatırken, polis ekipleri kazayla alakalı tahkikat başlattı.