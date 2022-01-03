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Bariyerin saplandığı otomobilde 2 kişi, ağır yaralandı

Bariyerin saplandığı otomobilde 2 kişi, ağır yaralandı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

GAZİANTEP'te, kontrolden çıkarak çarptığı bariyerin saplandığı otomobil, hurdaya döndü.

GAZİANTEP'te, kontrolden çıkarak çarptığı bariyerin saplandığı otomobil, hurdaya döndü. Kazada sürücü Samet Kırmızıkuş (18) ve Engin Ağtaş (45) ağır yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Başpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Samet Kırmızıkuş yönetimindeki 46 HT 116 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak, yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle bariyerlerin ön bölümü, araca ok gibi saplandı. İhbarla kaza yerine gelen ekipler, hurdaya dönen otomobilde sıkışan sürücü Samet Kırmızıkuş ile yanında bulunan Engin Ağtaş'ı çıkararak, ambulansla Şehitkamil Devlet Hastanesi'nde kaldırdı. Acil serviste tedaviye alınan 2 yaralının da hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.


Bariyerin saplandığı otomobilde 2 kişi, ağır yaralandı

Bariyerin saplandığı otomobilde 2 kişi, ağır yaralandı

Bariyerin saplandığı otomobilde 2 kişi, ağır yaralandı

Bariyerin saplandığı otomobilde 2 kişi, ağır yaralandı

Bariyerin saplandığı otomobilde 2 kişi, ağır yaralandı

Bariyerin saplandığı otomobilde 2 kişi, ağır yaralandı

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