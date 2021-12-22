Bariyerin ardından taksiye çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
AA / Taha Erham Keleş - Haberler | Güncel
Bakırköy'de beton bariyere vurunca dengesini kaybeden motosiklet sürücüsü, taksiyle çarpışması sonucu yaşamını yitirdi.
Bakırköy'de beton bariyere vurunca dengesini kaybeden motosiklet sürücüsü, taksiyle çarpışması sonucu yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Eski Havaalanı Caddesi'nde Florya istikametinde seyreden motosiklet sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybedip beton bariyere çarptı.
Motosikletten düşen sürücü, karşı yönde ilerleyen Kamuran B. idaresindeki taksiyle çarpışarak olay yerinde hayatını kaybetti.
Taksi sürücüsü, polis ekiplerince ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
AA / Taha Erham Keleş - Son Dakika Haberleri
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