Bariyeri aşan kamyon tem'den dereye uçtu

09.09.2019 02:16

TEM Otoyolu Esenyurt mevkii Edirne istikametinde seyir halindeki kamyon, henüz bilinmeyen bir sebeple sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyeri aşarak TEM'den dereye uçtu.

Kaza, Esenyurt TEM Otoyolu Kiptaş Konutları mevkiinde 01.00 sıralarında meydana geldi. Dereye uçan 34 VZP 30 plakalı kamyonun sürücüsü ise olay yerinden yürüyerek uzaklaştığı öğrenildi. Kazayı gören vatandaşların haber vermesiyle olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Sürücüye ulaşamayan polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Görüntü Dökümü:

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-Kamyondan detaylar

-olay yerinden detaylar

-genel ve detaylar

Kaynak: DHA

- Bakırhan