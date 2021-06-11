Bariyere çarpan TIR, köprüde asılı kaldı
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Bariyere çarpan TIR, köprüde asılı kaldı

Bariyere çarpan TIR, köprüde asılı kaldı
Demirören Haber Ajansı / Erol Polat - Haberler | Güncel

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde kontrolden çıkıp bariyerlere çarpan TIR, altından TEM Otoyolu geçen köprüde asılı kaldı.

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde kontrolden çıkıp bariyerlere çarpan TIR, altından TEM Otoyolu geçen köprüde asılı kaldı. Yaralanan sürücü, hastanede tedaviye alındı.

Kaza, saat 04.00 sıralarında Gebze Organize Sanayi Bölgeleri Kavşağı'nda meydana geldi. Kavşaktan dönüş yapan Ayhan Algı (41) yönetimindeki 41 YR 708 plakalı TIR, sürücüsünün kontrolünden çıkıp yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Bariyerleri kıran TIR, altından TEM Otoyolu'nun geçtiği köprüde asılı kaldı. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. TIR'da sıkışan sürücü Algı, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldıktan sonra ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Erol Polat

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