Bariyere çarpan TIR'ın dorsesindeki camlar yola savruldu, ulaşım aksadı
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Bariyere çarpan TIR'ın dorsesindeki camlar yola savruldu, ulaşım aksadı

25.01.2021 22:06 | Son Güncelleme: 25.01.2021 22:11
Bariyere çarpan TIR'ın dorsesindeki camlar yola savruldu, ulaşım aksadı

SAKARYA'nın Pamukova ilçesinde kontrolden çıkan cam yüklü TIR, bariyerlere çarptı.

SAKARYA'nın Pamukova ilçesinde kontrolden çıkan cam yüklü TIR, bariyerlere çarptı. TIR'ın dorsesindeki camların yola savrulmasıyla ulaşım aksadı.

Kaza, akşam saatlerinde, Pamukova Hayrettin mevkisinde meydana geldi. Adapazarı yönüne giden 16 KKT 11 plakalı TIR, ismi öğrenilemeyen sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle TIR'ın dorsesinde bulunan camlar yola savrularak parçalandı. Kazada yaralanan olmazken, etrafa saçılan cam kırıkları nedeniyle trafik akışı aksadı. Belediye ekiplerinin yola saçılan cam kırıklarını temizlemesinin ardından ulaşım normale döndü. Polis kazayla ilgili tutanak tuttu. 


Bariyere çarpan TIR'ın dorsesindeki camlar yola savruldu, ulaşım aksadı
Bariyere çarpan TIR'ın dorsesindeki camlar yola savruldu, ulaşım aksadı
Bariyere çarpan TIR'ın dorsesindeki camlar yola savruldu, ulaşım aksadı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güven HASBAŞ

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