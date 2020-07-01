Bariyere çarpan tır alt yola düştü: 1 yaralı
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Bariyere çarpan tır alt yola düştü: 1 yaralı

İzmir'in Narlıdere ilçesinde bariyerlere çarpan tır alt yola düştü.

01.07.2020 05:10 | Son Güncelleme: 01.07.2020 05:15

İzmir'in Narlıdere ilçesinde bariyerlere çarpan tır alt yola düştü.

Alınan bilgiye göre, İzmir - Çeşme Otoyolu Narlıdere'den Balçova istikametine seyir halindeki Semih D. yönetimindeki 35 AJ 2479 plakalı tır, yol kenarındaki bariyerlere çarptıktan sonra alt yola düştü.

Kazada sürücü Semih D. yaralandı.

Yoldan geçenlerin durumu ihbar etmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaralıyı Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesine kaldırdı.

Kaza nedeniyle bir kısmı trafiğe kapanan yol, ekiplerin çalışması sonucu kontrollü olarak açıldı.

Bariyere çarpan tır alt yola düştü: 1 yaralı

Kaynak: AA

Manşet

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