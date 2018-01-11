Bariyere Çarpan Otomobilin Sürücüsü Yaralandı
Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesi Mardin yolu üzerinde yaşandı. Hamdullah S.'nin kullandığı 63 F 4114 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Kazada yaralanan sürücü, ambulansla Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA