Bariyere çarpan otomobildeki çocuk yaralandı

GEBZE, KOCAELİ (İHA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesi D-100 Karayolu'nda bariyere çarpan otomobildeki 7 yaşındaki çocuk yaralandı.

Kaza, Kocaeli'nin Gebze ilçesi Beylikbağı Mahallesi D-100 Karayolu İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fatih K. idaresindeki 34 UG 7190 plakalı otomobil, bariyere çaptı. Kaza sonrasında otomobilde yolcu olarak bulunan sürücünün oğlu B.K. (7) yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralı çocuğa ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Daha sonra ambulansa alınan yaralı, tedavi edilmek üzere Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan çocuğun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ