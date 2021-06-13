Bariyere çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
Kazanın olduğu Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu Kaza yapan otomobil Otomobilde oluşan hasar Barıyerlerde meydan gelen hasar Yaralılara müdahalenin yapıldığı ambulans Polis ve kara yolu ekipleri Kaza yapan otomobilin çekilmesi Adana'da bariyere çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı Adana'nın...
Kazanın olduğu Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu
Kaza yapan otomobil
Otomobilde oluşan hasar
Barıyerlerde meydan gelen hasar
Yaralılara müdahalenin yapıldığı ambulans
Polis ve kara yolu ekipleri
Kaza yapan otomobilin çekilmesi
Adana'da bariyere çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
Adana'nın Seyhan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Bilal Karabiber, idaresindeki 31 TY 002 plakalı otomobil Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol ortasındaki bariyerlere çarptı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralan sürücü Karabiber ve yanında bulunan İbrahim Can, sağlık ekiplerince ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Güney