Bariyere çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
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Bariyere çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Anadolu Ajansı / Mutlu Güney - Haberler | Güncel

Kazanın olduğu Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu Kaza yapan otomobil Otomobilde oluşan hasar Barıyerlerde meydan gelen hasar Yaralılara müdahalenin yapıldığı ambulans Polis ve kara yolu ekipleri Kaza yapan otomobilin çekilmesi Adana'da bariyere çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı Adana'nın...

Kazanın olduğu Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu

Kaza yapan otomobil

Otomobilde oluşan hasar

Barıyerlerde meydan gelen hasar

Yaralılara müdahalenin yapıldığı ambulans

Polis ve kara yolu ekipleri

Kaza yapan otomobilin çekilmesi

Adana'da bariyere çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Adana'nın Seyhan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bilal Karabiber, idaresindeki 31 TY 002 plakalı otomobil Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol ortasındaki bariyerlere çarptı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralan sürücü Karabiber ve yanında bulunan İbrahim Can, sağlık ekiplerince ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Bariyere çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
Bariyere çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
Bariyere çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
Bariyere çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Güney

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