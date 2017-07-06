Bariyere Çarpan Otomobilde Karı- Koca Öldü, 2 Çocuk Yaralı (2)
Bursa'nın, Osmangazi ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, beton bariyere çarparak tramvay yolu inşaat sahasına devrilen otomobilde hayatını kaybeden Sibel ve Muzaffer Serbest çifti toprağa verildi.
Bursa'nın, Osmangazi ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, beton bariyere çarparak tramvay yolu inşaat sahasına devrilen otomobilde hayatını kaybeden Sibel ve Muzaffer Serbest çifti toprağa verildi. Ölen çift için Osmangazi ilçesi Bahar Mahallesi'ndeki Hoca Camisinde tören düzenlendi. Törene, kazada hafif yaralanan çiftin oğlu Hakan Serbest, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Cenazede gözyaşları sel olurken, yakınlarının ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü. Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından çiftin cenazesi Hamitler Kent Mezarlığı'na defnedildi. - Bursa