Bariyere Çarpan Otomobilde Karı- Koca Öldü, 2 Çocuk Yaralı

BURSA'da sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil yapımı devam eden tramvay hattının beton bariyerlerine çarptıktan sonra tramvay inşaatına düştü. Kazada sürücü ve eşi öldü, çiftin 2 çocuğu yaralandı.Kaza saat 02.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi İstanbul caddesi Orman Bölge Müdürlüğü karşısında meydana geldi. Ailesi ile birlikte Gemlik'ten gelen 53 yaşındaki Muzaffer Serbest yönetimindeki 16 HZ 221 plakalı otomobilin direksiyon kontrolünü yitirince araç yapımı devam eden tramvay hattının beton bariyerlerine çarptı. Çapmanın etkisiyle 1 metre derinliğindeki tramvay inşaatına düşen otomobilde sürücü Muzaffer Serbest ve eşi 44 yaşındaki Sibel Serbest ağır, çocukları 15 yaşındaki Hakan ve 9 yaşındaki Zühre hafif yaralandı. Hakan ve Zühre Serbest araç içinden kazayı görenlerin yardımıyla çıkarılırken, sıkışan Muzaffer ve Sibel Serbest, kaza yerine sevk edilen itfaiye, AFAD ve 112 acil servis ekipleri tarafından çıkarıldı. Durumları ağır olan Muzaffer Serbest kaldırıldığı Çekirge Devlet Hastanesi'nde, eşi Sibel Serbest ise Muradiye Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına karşın yaşamlarını yitirdi. Çiftin çocukları Hakan ve Zühre Serbest'in tedavisi Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sürüyor.