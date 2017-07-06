Bariyere Çarpan Otomobil Takla Attı 1 Ölü, 4 Yaralı

Bariyere Çarpan Otomobil Takla Attı 1 Ölü, 4 Yaralı

Bariyere Çarpan Otomobil Takla Attı 1 Ölü, 4 Yaralı