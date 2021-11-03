Son dakika haberi: BARİYERE ÇARPAN MOTOSİKLETİN SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ

İZMİR (DHA) - İZMİR'in Bayraklı ilçesinde bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü Halil Yüksekol (26) yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 07.30 sıralarında Altınyol'da meydana geldi. Bayraklı'dan Konak yönüne giden Halil Yüksekol, kontrolünü kaybettiği 35 BAL 840 plakalı motosikletiyle bariyerlere çarptı. Yüksel yola savruldu. Bu sırada arkadan gelen 35 ALE 152 plakalı otomobil, şerit değiştirmek isterken motosikleti altına alıp, sürükledi. Motosiklete çarpmamak için, aniden şerit değiştirdiği ileri sürülen 35 KG 1125 plakalı bir başka otomobile ise arkadan gelen servis minibüsü çarptı.

Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Yüksekol'un yaşamını yitirdiği belirlendi.

Yapılan incelemenin ardından Halil Yüksekol'un cansız bedeni, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Yüksekol'un cesedinin parçalandığı ve DNA testi istendiği bildirildi.

Bu arada kaza nedeniyle trafik akışı yaklaşık 3 saat boyunca tek şeritten sağlandı.