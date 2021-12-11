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Bariyere çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

Bariyere çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
Demirören Haber Ajansı / Hasan Bozbey - Haberler | Güncel

BURSA'da bariyere çarpan motosikletin sürücüsü Emrah Anık (28), ağır yaralandı.

ORHANGAZİ, BURSA (DHA) - BURSA'da bariyere çarpan motosikletin sürücüsü Emrah Anık (28), ağır yaralandı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında Orhangazi- Yalova karayolu Süpürgelik mevkiinde meydana geldi. Emrah Anık'ın kontrolünü kaybettiği 37 AAJ 663 plakalı motosikleti bariyerlere çarptı. Kazada Anık ağır yaralandı. Emrah Anık, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.


Bariyere çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

Bariyere çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

Bariyere çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

Bariyere çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

Demirören Haber Ajansı / Hasan Bozbey - Son Dakika Haberleri

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