Bariyere çarpan kamyonetin sürücüsü yaralandı
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Bariyere çarpan kamyonetin sürücüsü yaralandı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde karşı şeride geçip bariyerlere çarparak durabilen kamyonetin sürücüsü yaralandı.

29.11.2019 18:29 | Son Güncelleme: 29.11.2019 18:30
Bariyere çarpan kamyonetin sürücüsü yaralandı

'nın ilçesinde karşı şeride geçip bariyerlere çarparak durabilen kamyonetin sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre 'dan Manisa istikametine giden 35 AT 2254 plakalı makarna yüklü kamyonetin sürücüsü Fethi Dergi (49), Manisa çevre yolunda yağıştan dolayı yolun kayganlaşmasıyla direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Karşı şeride geçip bariyerlere çarparak durabilen kamyonetin sürücüsü Dergi, kendi imkanlarıyla araçtan çıktı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü Manisa Şehir Hastanesi'ne sevk etti.

Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: AA

Haber Videosu: Bariyere çarpan kamyonetin sürücüsü yaralandı
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