Bariyerde bankta oturmalarına engel olamadı
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Esenyurt Belediyesi, Esenyurt, Banka

Bariyerde bankta oturmalarına engel olamadı

Bariyerde bankta oturmalarına engel olamadı -Banka oturan adam: "Herkes oturuyor, Allah'tan gelen şey bir şey yapamayız" Korona Virüs yayılmasını önlemek amacıyla Esenyurt Meydan'da banklara oturulmaması uyarısı yapılmasına rağmen vatandaşlar bariyerleri ve önlemleri aşıp oturmaya devam etti.

21.03.2020 18:16 | Son Güncelleme: 21.03.2020 18:19
Bariyerde bankta oturmalarına engel olamadı

Bariyerde bankta oturmalarına engel olamadı

-Banka oturan adam: "Herkes oturuyor, Allah'tan gelen şey bir şey yapamayız"

İSTANBUL - Korona Virüs yayılmasını önlemek amacıyla Esenyurt Meydan'da banklara oturulmaması uyarısı yapılmasına rağmen vatandaşlar bariyerleri ve önlemleri aşıp oturmaya devam etti. Esenyurt Belediyesi Zabıtası gün boyu vatandaşları oturmamaları için uyardı. Banklara oturan bir vatandaş ise neden oturuyorsun sorusuna, " Herkes oturuyor" diyerek cevap verdi.

Türkiye'de Korona Virüs yayılmasını önlemek amacıyla vatandaşların bir araya gelmelerini önlemek için bir dizi tedbirler alındı. Alınan tedbirler kapsamında insanların bir arada oturmaması için Esenyurt Meydanı'nda da bankların çevresi kapatıldı. Yapılan tüm uyarılara rağmen bariyerleri ve bantları aşan vatandaşlar banklarda oturmaya devam etti. Esenyurt Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipleri banklara oturan vatandaşları tek tek gezerek kalkmaları konusunda uyardı. Vatandaşlara uyarıları dikkate alıp kalkmalarından hemen sonra aynı banklara başka vatandaşların da gelip oturduğu görüldü.

Banklara neden oturulduğu sorulan vatandaşlar, " Korktuk vallahi korktuk. 60 - 70 yaşındakileri tez götürüyor dediler korktuk" dedi.

Banklara oturan bir diğer vatandaş ise, "Herkes oturuyor. Arkadaşlar oturunca bende oturdum. Yapacak bir şey yok. Allah'tan gelen bir şey bir şey yapamayız" diye konuştu.

Bariyerde bankta oturmalarına engel olamadı

Kaynak: İHA

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Bariyerde bankta oturmalarına engel olamadı

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