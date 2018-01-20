Bariyer Tırı Delip Geçti, Şoför Santimlerle Kurtuldu

Samsun'da meyve yüklü tırın devrildiği kazada bariyer araca ok gibi saplandı. Araca önden giren bariyer şoför koltuğunu teğet geçerek yandan çıkarken, sürücü ise kazayı hafif yaralı olarak atlattı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Samsun- Çarşamba karayolu Dikbıyık mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, ismi öğrenilemeyen sürücü, 53 DT 577 plakalı tırın hakimiyetini kaybetti. Yolun kenarındaki bariyerlere saplanan tır, sağa yatarak devrildi. Kazada tır sürücüsü şans eseri hafif yaralanırken, tonlarca sebze ve meyve yere saçıldı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ambulansı ile hastaneye kaldırılan tır sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayın görgü tanıkları tıra giren bariyerlerin, birkaç santim daha yukarı gelmesi durumunda sürücünün feci şekilde can verebileceğini söylerken, sürücünün emniyet kemeri takmasının da hayatını kurtardığını ifade ettiler.

Olayın ardından yola saçılan sebze ve meyvelerden sağlam kalanlar sürücünün yakınları tarafından toplanarak muhafaza edildi. - SAMSUN