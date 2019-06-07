Bariyer otomobile ok gibi saplandı: 2 yaralı
KONYA'nın Kulu ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, bariyere çarptı.
KONYA'nın Kulu ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, bariyere çarptı. Kazada, sürücü Görkem Durak (28) ve yanındaki Meryem Durak (53) yaralandı.
Kaza, öğlen saatlerinde Konya- Ankara yolu Kulu Sanayi Sitesi yakınlarında meydana geldi. Görkem Durak yönetimindeki 42 FLR 45 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu bariyerlere çarptı. Kazada, sürücü Görkem Durak ve yanındaki Meryem Durak, otomobil içinde sıkıştı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden kurtarılan yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Kulu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı.
- Konya
Kaza, öğlen saatlerinde Konya- Ankara yolu Kulu Sanayi Sitesi yakınlarında meydana geldi. Görkem Durak yönetimindeki 42 FLR 45 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu bariyerlere çarptı. Kazada, sürücü Görkem Durak ve yanındaki Meryem Durak, otomobil içinde sıkıştı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden kurtarılan yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Kulu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı.
- Konya
Kaynak: DHA
Kıbrıs'taki vahşi cinayetler emniyet müdürünü bile ürküttü! "42 yıllık polisim böyle vahşet görmedim"
Bakan Soylu, kendisini "Akıllı ol" diye tehdit eden vatandaşla ilgili konuştu: Adamın kim olduğu ortaya çıktı
ABD Savunma Bakanlığı Avrupa ve NATO'dan sorumlu Müsteşar Yardımcısı Winternitz'den S-400 açıklaması!