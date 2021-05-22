Bariyer otomobile girdi, sürücü hafif yaralandı
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Bariyer otomobile girdi, sürücü hafif yaralandı

Bariyer otomobile girdi, sürücü hafif yaralandı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BAHÇELİEVLER Basın Ekspres yolu D100 bağlantı noktasında bariyere çarpan otomobilin sürücü kazayı hafif yaralı olarak atlattı.

BAHÇELİEVLER Basın Ekspres yolu D100 bağlantı noktasında bariyere çarpan otomobilin sürücü kazayı hafif yaralı olarak atlattı. 

Kaza saat 16.00 sıralarında Bahçelievler Basın Ekspres yolu D100 bağlantı noktasında meydana geldi. İddiaya göre 34 YDB 34 plakalı otomobil sürücüsünü seyir halinde başka bir otomobil sıkıştırdı. Çarpışmamak için şerit değiştirmeye çalışan sürücü,  yol ayrımında bulunan bariyere hızla çarptı. Kazada  bariyerler otomobile saplanırken sürücü de hafif yaralandı. Olay yerine gelen ambulansla yaralı kadın sürücü, Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. İtfaiye ekipleri de otomobilde oluşabilecek olası bir yangına karşı kontrol yaptı.


Bariyer otomobile girdi, sürücü hafif yaralandı
Bariyer otomobile girdi, sürücü hafif yaralandı
Bariyer otomobile girdi, sürücü hafif yaralandı
Bariyer otomobile girdi, sürücü hafif yaralandı
Bariyer otomobile girdi, sürücü hafif yaralandı
Bariyer otomobile girdi, sürücü hafif yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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