Barıştığı sevgilisinin kucağında poz verdi!
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Barıştığı sevgilisinin kucağında poz verdi!

Barıştığı sevgilisinin kucağında poz verdi!
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile ilişkilerine bir şans daha veren Şeyma Subaşı, sosyal medya hesabından uçakta sevgilisinin kucağına oturup çektirdiği bir fotoğrafı paylaştı. İşte detaylar...

Geçtiğimiz aylarda evlilik kararı aldığı Mohammed al Saloussi'den hamile olduğunu açıklayan Şeyma Subaşı, kısa bir süre sonra düşük yaptı.

Bunun ardından ilişkisinde sorunlar yaşayan Subaşı, sevgilisi ile ayrılık kararı aldı. Ayrılıkları kısa süren çift, geçtiğimiz günlerde yeniden barıştı.

"YUMUŞACIK HİSSEDİYORUM"

İlişkisine kaldığı yerden devam eden Şeyma Subaşı, 3,3 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından çok konuşulacak bir paylaşım yaptı. Uçakta sevgilisinin kucağına oturarak poz veren Subaşı, paylaşımına "Çok yumuşacık hissediyorum. İbiza'da 3 ay geçirdikten sonra ülkeme geri döndüğüm için heyecanlıyım" notunu ekledi.

Barıştığı sevgilisinin kucağında poz verdi!
Barıştığı sevgilisinin kucağında poz verdi!
Barıştığı sevgilisinin kucağında poz verdi!

Kaynak: Snob Magazin

Şeyma Subaşı, ayrılıp barıştığı sevgilisinin kucağında poz verdi
Şeyma Subaşı, ayrılıp barıştığı sevgilisinin kucağında poz verdi
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