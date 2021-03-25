Barışmayı kabul etmeyen kız arkadaşının evinin kapısının önünde kendini vurdu
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Barışmayı kabul etmeyen kız arkadaşının evinin kapısının önünde kendini vurdu

25.03.2021 10:52 | Son Güncelleme: 25.03.2021 10:56
Barışmayı kabul etmeyen kız arkadaşının evinin kapısının önünde kendini vurdu

BOLU'da Bahadır M. (30), barışma isteğini geri çeviren kız arkadaşı Elif Pınar Ö.'nün kapısının önünde, tabancayla intihara kalkıştı.

BOLU'da Bahadır M. (30), barışma isteğini geri çeviren kız arkadaşı Elif Pınar Ö.'nün kapısının önünde, tabancayla intihara kalkıştı. Kendisini karnından vuran Bahadır M. (30), hastanede tedaviye alındı.

Olay, saat 08.00 sıralarında Sümer Mahallesi Saroz Sokak'ta meydana geldi. Bahadır M., bir süre önce kendisinden ayrılan kız arkadaşı Elif Pınar Ö.'ye barışma teklifinde bulunmak için evine gitti. Genç kız, Bahadır M.'nin teklifini geri çevirip, kapıyı açmadı. Bunun üzerine Bahadır M., yanında getirdiği tabancayı karnına dayayarak tetiğe bastı. Silah sesini duyan Elif Pınar Ö. durumu 112 Acile bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri, Bahadır M.'yi ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Bahadır M.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Elif Pınar Ö., polise verdiği ifadesinde, "Ben görmedim. Çünkü kapıyı hiç açmadım. Evde yalnızdım. Şu anda babam geldi ama olay sırasında evde tektim" dedi.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.


Barışmayı kabul etmeyen kız arkadaşının evinin kapısının önünde kendini vurdu
Barışmayı kabul etmeyen kız arkadaşının evinin kapısının önünde kendini vurdu
Barışmayı kabul etmeyen kız arkadaşının evinin kapısının önünde kendini vurdu
Barışmayı kabul etmeyen kız arkadaşının evinin kapısının önünde kendini vurdu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat KÜÇÜK

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