Barışmayan eski sevgilisinin aracını kullanılmaz hale getirdi
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Barışmayan eski sevgilisinin aracını kullanılmaz hale getirdi

ANKARA'da Ahmet M.Ç. (36) barışma isteğini kabul etmeyen eski sevgilisi Nazan Y.'yi (37) darbedip, otomobilini tekmeleyerek kullanılmaz hale getirdi.

Barışmayan eski sevgilisinin aracını kullanılmaz hale getirdi
04.06.2020 09:45 | Son Güncelleme: 04.06.2020 09:45

ANKARA'da Ahmet M.Ç. (36) barışma isteğini kabul etmeyen eski sevgilisi Nazan Y.'yi (37) darbedip, otomobilini tekmeleyerek kullanılmaz hale getirdi. Aracı tekmelerken cep telefonu ile görüntülenen ve gözaltına alınan Ahmet M.Ç., 3 ay uzaklaştırma cezası verilerek serbest bırakıldı. Nazan Y., eski sevgilisinin peşini bırakmadığını belirterek, "Emine Bulut gibi olmak istemiyorum" dedi.

Kamuda temizlik işçisi olan Nazan Y., yaklaşık 2 yıl birlikte olduğu Ahmet M.Ç.'den, kendisine şiddet uyguladığı gerekçesiyle ayrıldı. Nazan Y., ayrıldıktan sonra da peşini bırakmayan ve kendisini darbeden Ahmet M.Ç. hakkında şikayette bulundu. Gözaltına alınan Ahmet M.Ç.'ye 2 ay uzaklaştırma cezası verildi. Ahmet M.Ç., uzaklaştırma cezasının bitmesinden hemen sonra yine Nazan Y.'yi rahatsız etmeye başladı. Ahmet M.Ç., önceki gün misafirliğe gittiği eski komşusunun evinden çıkarken gördüğü Nazan Y.'ye barışmak istediğini söyledi. Ahmet M.Ç., bunu kabul etmeyen Nazan Y.'yi darbetti. Ahmet M.Ç., daha sonra da eski sevgilisinin park halindeki otomobilinin üzerine çıkıp, tekmeledi. Aracın ön camı, çamurluğu ve kapıları kullanılmaz hale geldi.

3 AY UZAKLAŞTIRMA CEZASIAraca zarar vermesi cep telefonuyla görüntülenen Ahmet M.Ç., haber verilmesi üzerine gelen polis ekibi tarafından gözaltına alındı. Nazan Y.'nin darp raporu alarak şikayette bulunduğu Ahmet M.Ç., otomobili eski sevgilisine kendisinin aldığını ileri sürerek, barışma teklifini kabul etmeyince araca zarar verdiğini söyledi. Nazan Y.'nin yanına 3 ay yaklaşmama cezası verilen Ahmet M.Ç., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.'ARABAMI KULLANILMAZ HALE GETİRDİ'Nazan Y., Ahmet M.Ç.'nin uzaklaştırma kararı bittikten sonra kendisini sürekli takip edip, rahatsız etmeye başladığını, olay günü eski komşusuna gittiğini, oradan çıkarken yanına geldiğini anlatarak, "Arabasıyla önce bacağıma hafif çarptı. Muhatap olmadım, arabama doğru giderek bindim, arabamda yanıma gelip oturdu. 'Seni çok seviyorum, evleneceksin' dedi. 'Evlenmeyeceğim' deyince suratıma vurdu ve arabamın içini parçalamaya başladı. Arabadan inince boynumdan tutup, ağzımı kapatarak kendi aracına bindirmeye çalıştı. Çevredekiler beni kurtardı. Sonra arabamı kullanılmaz hale getirdi" diye konuştu.'EMİNE BULUT GİBİ OLMAK İSTEMİYORUM'

Eski eşinden 3 çocuğu olan azan Y., şikayetçi olduğunu belirterek, "Maddi ve manevi tazminat davası açmak istiyorum. Emine Bulut gibi olmak istemiyorum. Benim kızım bana 'şükürler olsun döndün bir gün bu adam seni kesecek' dedi. Bir an önce cezalandırılmasını istiyorum" dedi.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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