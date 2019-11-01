Barışmak istemeyen eşini yaralayan kişiye hapis cezası

01.11.2019 11:40

Ümraniye'de boşanma aşamasında olduğu eşini bıçakla yaraladığı iddiasıyla yargılanan sanığa, "eşi kasten öldürmeye teşebbüs" ve "tehdit" suçlarından 19 yıl 4 ay hapis cezası verildi.

Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Hamdi Sevim ile taraf avukatları katıldı.

Duruşmada son savunması sorulan sanık Sevim, eşiyle 2002 yılında birbirlerini severek evlendiklerini anlatarak, "2004 yılında eşim beni terk etti. Daha sonra eşimle tekrar barıştık ancak huzurumuzu bozmak için ellerinden geleni yaptılar. 2016 yılında eşim tekrar evi terk etti. Diyarbakır'a gelip çocukları üzerime attı. Ben babasını aradığımda eşimi çok sevdiğimi ve boşanmak istemediğimi söyledim. 5 gün sonra gittim, elini öptüm. Beni affettiğini söyledi. Planlı bir hareketim yoktu. Ben barışmak için eşimin yanına gittim." diye konuştu.

Sanık avukatı Canan Tamtürk ise sanığın olayı tasarlayarak gerçekleştirmediğini savunarak, müvekkilinin tahliyesine ve beraatine karar verilmesini istedi.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Hamdi Sevim'i "eşi kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 18 yıl hapis cezasına çarptırdı. Sanığın yargılama sürecindeki davranışları ile suç işleme hususundaki eğilimini göz önünde bulunduran mahkeme heyeti, cezada indirim uygulanmasına yer olmadığına karar verdi.

Mahkeme heyeti, sanık Sevim'i "tehdit" suçundan da 1 yıl 4 ay hapis cezasına mahkum ederek, tutukluluk halinin devamını kararlaştırdı.

İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, boşanma aşamasında olan Mercan ile Hamdi Sevim'in ayrı yaşadıkları anlatılmıştı.

İddianamede, olay günü aralarındaki anlaşmazlığı gidermek için bir buket çiçek ve reddedilmesi ihtimalini değerlendirerek bir de bıçak alan sanık Hamdi Sevim'in, müşteki Mercan Sevim'in evinin önünde beklemeye başladığı aktarılmıştı.

Mercan Sevim'in ikametinden çıkıp yürümeye başladığı sırada, sanığın yanına yaklaşarak konuşmak istediği bilgisi verilen iddianamede, Hamdi Sevim'in reddedilmesi üzerine yanında taşıdığı bıçağı çıkararak eşine "Seni öldüreceğim." dediği belirtilmişti.

İddianamede, sanığın daha sonra bıçakla Mercan Sevim'i yaşamını tehlikeye sokacak şekilde yaraladığı ifade edilerek, "eşi kasten öldürmeye teşebbüs" ve "tehdit" suçlarından 13 yıl 6 aydan 22 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

Kaynak: AA