Barışmak için buluştuğu baba ve oğlunu silahla yaraladı
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Barışmak için buluştuğu baba ve oğlunu silahla yaraladı

Kayseri'de bir kişi, barışmak için buluştuğu akrabası olan baba ve oğlunu tabancayla yaraladı.

21.12.2019 15:20 | Son Güncelleme: 21.12.2019 15:36
Barışmak için buluştuğu baba ve oğlunu silahla yaraladı

'de bir kişi, barışmak için buluştuğu akrabası olan baba ve oğlunu tabancayla yaraladı.

Necati ile babası Ali Ülkü (69), husumetli oldukları akrabaları Y.Ş. ile ilçesi Şirintepe Mahallesi'nde barışmak için buluştu.

Tartışmaya başlayan taraflardan Y.Ş, tabancayla baba ve oğluna ateş açtı.

Bacaklarından yaralanan baba ve oğlu, çevredekilerin ihbarı üzerine sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Şüpheli Y.Ş. polis tarafından gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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