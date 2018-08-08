Barışma Teklifi Kabul Edilmeyince Önce Sevgilisini Sonra Kendisini Vurdu

Kayseri'de barışma teklifini kabul etmeyen kız arkadaşını silahla vurarak yaralayan adam, aynı silahla intihar etti. Kuaför dükkanı işleten kız arkadaşı İ.Y(28) olayda yaralanırken, saldırgan M.S (28) olay yerinde hayatını kaybetti.

KIZ ARKADAŞINI VURDUKTAN SONRA İNTİHAR ETTİ

Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesine bağlı Keykubat Mahallesi Malazgirt Caddesi'nde meydana gelen olayda İ.Y., kuaför dükkanı işleten kız arkadaşı M.S.'den ayrıldı ve bu sabah yeniden barışmak için buluştu. Barışma teklifinin reddedilmesi üzerine İ.Y., kız arkadaşı M.S.'yi vurduktan sonra aynı silahla intihar etti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayda yaralanan M.S. 112 ekipleri tarafından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılırken, İ.Y.'nin cesedi Olay Yeri İnceleme ekiplerinin yaptığı çalışma sonrasında morga kaldırıldı.

Yetkililer olayla ilgili olarak işlem başlattı.