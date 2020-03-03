Barış Yurtçu: Yoğun bir şekilde boks yapıyorum
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Barış Yurtçu: Yoğun bir şekilde boks yapıyorum

Kolpa grubunun yakışıklı solisti Barış Yurtçu, geçtiğimiz gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde objektiflere yansıdı

03.03.2020 13:42 | Son Güncelleme: 03.03.2020 13:42
Barış Yurtçu: Yoğun bir şekilde boks yapıyorum

Spora geldiğini söyleyen Yurtçu, "Şu sıralar yoğun bir şekilde boks yapıyorum. Bende şimdi antrenmandan çıktım. Bir kaç parça da almam gereken ürün vardı onları aldım. " açıklamasında bulundu.

Yeni projeler yolda

Şu sıralar yeni projeleri ile ilgili yoğun bir tempoda çalıştığını söyleyen yakışıklı şarkıcı, "1-2 yeni projemiz olacak. Yoğun tempoda şu anda onlara odaklanmış durumdayız. Onun dışında da ve ailemle vakit geçiriyorum." açıklamasında bulundu.

Kaynak: Snob Magazin

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