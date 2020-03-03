Barış Yurtçu: Yoğun bir şekilde boks yapıyorum
Kolpa grubunun yakışıklı solisti Barış Yurtçu, geçtiğimiz gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde objektiflere yansıdı
Spora geldiğini söyleyen Yurtçu, "Şu sıralar yoğun bir şekilde boks yapıyorum. Bende şimdi antrenmandan çıktım. Bir kaç parça da almam gereken ürün vardı onları aldım. " açıklamasında bulundu.
Yeni projeler yolda
Şu sıralar yeni projeleri ile ilgili yoğun bir tempoda çalıştığını söyleyen yakışıklı şarkıcı, "1-2 yeni projemiz olacak. Yoğun tempoda şu anda onlara odaklanmış durumdayız. Onun dışında da spor ve ailemle vakit geçiriyorum." açıklamasında bulundu.