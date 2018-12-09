Barış Yemeğinde HDP Propagandasına AK Parti'lilerden Tepki

AK Parti milletvekilleri, HDP milletvekilleri, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti il teşkilat üyeleri, katıldıkları barış yemeğinde HDP-DBP propagandası yapılmasına tepki göstererek salonu terk etti.

14 YILLIK HUSUMETİ SONLANDIRAN YEMEKTE GERGİNLİK

Merkez Kayapınar ilçesindeki bir düğün salonunda iki aile arasında 14 yıldır devam eden husumetin sona erdirilmesi sonucu barış yemeği düzenlendi. Yemekte, 2 ailenin fertleri, Kur'an-ı Kerim'in altından geçtikten sonra salavatlar eşliğinde tokalaştı.

AK PARTİ VE HDP HEYETLERİ AYNI YEMEKTE BULUŞTU

Yemeğe, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat ve Ebubekir Bal, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, AK Parti İl Başkanı Süleyman Serdar Budak, HDP Milletvekilleri Nimetullah Erdoğmuş, Musa Farisoğlu, İmam Taşçıer, Selçuk Mızraklı ile her iki aileye mensup vatandaşlar katıldı.

"ZİNDANDAN YENİ ÇIKTI" SÖZÜ GERİLİMİ BAŞLATTI

Milletvekili Erdoğmuş, yemek öncesinde yaptığı konuşmada, HDP olarak halka borçları olduğunu belirterek, "Bu ülkeyi zulümden ve zorbalıktan kurtarıncaya kadar bu kardeşlik görevimizi yapmaya devam edeceğiz." dedi. Daha sonra "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuksuz yargılanan DBP Eş Genel Başkanı Mehmet Arslan'ın konuşmasını yapması için yapılan anonsta, "zindandan yeni çıktı" ifadesi kullanıldı.

AK PARTİLİLER SALONU TERK ETTİ

Bunun üzerine milletvekili Eronat tepki gösterdi. Eronat, Bal, Atilla, Budak ve beraberindeki partililer salonu yemek yemeden terk etti. Yaşananlara tepki gösteren Eronat, "Biz buraya parti propagandası mı dinlemeye geldik, yoksa barış yemeği yemeye mi?" ifadesini kullandı.