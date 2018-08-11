Barış ve Ayew İlk Kez Süper Lig'de

Fenerbahçe'nin yeni transferleri Barış Alıcı ve Andre Ayew ilk kez Spor Toto Süper Lig'de sahne aldı. Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe'nin yeni sezon açılış maçında Bursaspor ile karşılaştığı müsabakada yeni transferler ilk kez Süper Lig'e adım attı. Sarı-lacivertlilerin Altınordu'dan transferi Barış Alıcı ve Swansea City'den kiraladığı Andre Ayew, Spor Toto Süper Lig'de sarı-lacivertli formayla ilk kez sahaya çıktı.

(Ozan Buğra Koşar - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)