Barış Terkoğlu kimdir? Barış Terkoğlu neden tutuklandı? Barış Terkoğlu tahliye oldu mu? Barış Terkoğlu eşi kimdir?

13 Ekim 1980, İstanbul doğumlu Türk gazeteci ve yazar Barış Terkoğlu neden tutuklandı? Barış Terkoğlu kitapları nelerdir? Barış Terkoğlu tahliye oldu mu? Barış Terkoğlu eşi kimdir?

OdaTV'de haber müdürlüğü yapan Türk gazeteci ve yazardır. Peki, Barış Terkoğlu kimdir? Barış Terkoğlu neden tutuklandı? Barış Terkoğlu kitapları nelerdir? Barış Terkoğlu eşi kimdir?

BARIŞ TERKOĞLU KİMDİR?

Barış Terkoğlu 13 Ekim 1980, İstanbul doğumlu Türk gazeteci ve yazardır. OdaTV'de haber müdürlüğü görevindedir, Cumhuriyet gazetesinde köşe yazarlığı yapmaktadır. 14 Şubat 2011'de gözaltına alınıp OdaTV Davası kapsamında Silivri Cezaevi'nde 19 ay tutuklu kaldıktan sonra, 14 Eylül 2012 de görülen duruşmada tahliye edildi.

BARIŞ TERKOĞLU NEDEN TUTUKLANDI?

14 Şubat 2011 tarihinde, Ergenekon soruşturması kapsamında Odatv.com haber sitesinde yapılan arama sonrasında gözaltına alındı. Gözaltında dört gün kaldıktan sonra çıkarıldığı özel yetkili mahkeme tarafından tutuklandı. Tutuklandıktan 9 ay sonra hakim karşısına çıkabildi. OdaTV iddianamesinin temelini oluşturan dijital dokümanların, bilgisayar korsanlığı yoluyla tutuklu gazetecilerin bilgisayarlarına yüklendiği ve tutuklu gazetecilere ait olmadığı; üç ayrı Türk üniversitesi (Boğaziçi, Yıldız Teknik Üniversitesi, ODTÜ) ile bir Amerikalı Data Devastation adlı bir bilişim şirketi tarafından kanıtlandı.

Sahte belgelerle gazetecilerin tutuklandığı Odatv davası, tüm dünyanın dikkatinin Türkiye'ye çevrilmesine yol açtı. Sınır Tanımayan Gazeteciler'e göre bu dava, Türkiye'de basın özgürlüğü alanında yaşanan baskıların sembolü oldu.

Terkoğlu, 5 Mart 2020 tarihinde, Libya'da hayatını kaybeden MİT mensubunun cenazesine ilişkin haberin Odatv'de yayınlanması ile ilgili soruşturma kapsamında savcılık tarafından tutuklama talebiyle sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanmış, davanın 24 Haziran 2020 tarihindeki ilk duruşmasında Ferhat Çelik ve Aydın Keser ile birlikte tahliye edilmiştir. Barış Pehlivan, Hülya Kılınç, Murat Ağırel, Mehmet Ferhat Çelik, Aydın Keser ve CHP Akhisar Belediyesi Basın Birimi görevlisi Eren Ekinci ile birlikte "Devlet sırlarına karşı suçlar" ve "MİT Kanununa muhalefet" iddialarıyla haklarında 8 yıldan 19 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılan Barış Terkoğlu, davanın 9 Eylül 2020'deki ikinci duruşmasında, diğer tutuklu gazeteciler de tahliye oldu. Tüm sanıklar "Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri açıklama" suçlamasından beraat etti. Eren Ekinci ile birlikte Terkoğlu, "MİT mensupları ve ailelerinin kimliklerini, makam, görev ve faaliyetlerini ifşa etme" suçundan beraat etti. Ancak "istihbarat faaliyeti ile ilgili bilgi ve belgeleri ifşa etmek" suçundan Barış Pehlivan ve Hülya Kılınç 3 yıl 9 ay, Aydın Keser, Ferhat Çelik ve Murat Ağırel de 4 yıl 8 ay 7 gün hapis cezasına mahkûm edildi. Mahkûmiyet cezası alanlar, tutukluluk süreleri de gözetilerek tahliye edildiler.

BARIŞ TERKOĞLU KİTAPLARI NELER?

Sızıntı: Wikileaks'te Ünlü Türkler (2012), Barış Pehlivan ile birlikte yazdığı kitaptır.

Mahrem: Gizli Belgelerde Türkiye'nin Sırları (2015), Barış Pehlivan ile birlikte yazdığı kitaptır.

Metastaz (2019), Barış Pehlivan ile birlikte yazdığı kitaptır.