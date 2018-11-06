Ampute Milli Takımının Golcü Oyuncusu Barış Telli: Ağlamamak İçin Kendimi Zor Tutuyorum

Dünya ikincisi olarak Türkiye'ye dönen Ampute Milli Takımı'nın golcü oyuncusu Barış Telli, havalimanında konuştu. Ağlamamak için kendini zor tuttuğunu söyleyen Telli, "Tek isteğimiz halkımız mutlu olsun" dedi.

Meksika'da düzenlenen Dünya Kupasında ikinci olarak ülkeye dönen ve havalimanında büyük bir coşkuyla karşılanan Ampute Milli Takımımızın golcü oyuncusu Barış Telli, böyle bir kalabalık beklemediklerini ifade etti. Saat farkı olduğu için Türkiye'de maçların bu denli takip edildiğini tahmin etmediğini söyleyen Telli, "Türkiye saati ile sabaha karşı oynadık ama herkes ayaktaymış. Biz sosyal medyamızla duyurmaya çalıştık ama herkes izliyormuş. Bu kadar izlendiğini bilmiyorduk. Ne mutlu ki şu mutluluğu yaşıyoruz. Dün bir yıkım yaşadık ve ağlamaktan sabah edemedim. Sahada adeta çimleri yedim. Kaçan penaltı olsun sorun değil. Dünya 3.'lüğümüz vardı, Avrupa Şampiyonu olduk. Şimdi de Dünya 2.'si olduk. Sırada Dünya Şampiyonu olmak var. Bu millet bu mutluluğu hak ediyor" dedi.

"NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE"

Kendilerine destek olan herkese teşekkür ederek sözlerini sürdüren Barış Telli, "Bize emekleri olan hocalarımız, Türkiye Futbol Federasyonu, Bedensel Engelliler Federasyonu, sponsorlarımız Herkesten Allah razı olsun. Halkımız sağolsun bizi benimsedi. Ne mutlu Türküm diyene diyorum. Bu kadar kalabalık beklemiyordum ama iyi ki geldiler. Ağlamamak için zor tutuyorum kendimi. Dün bu kadar sağlıklı düşünemiyordum. Uçakta gelirken 'Olsun, kademe kademe gidiyoruz' dedim. Tek istediğimiz ülkemiz, halkımız mutlu olsun." şeklinde konuştu.