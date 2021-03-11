Barış Survivor yarışmadan ayrılıyor mu?
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Barış Survivor yarışmadan ayrılıyor mu?

11.03.2021 19:35 | Son Güncelleme: 11.03.2021 19:46
Barış Survivor yarışmadan ayrılıyor mu?

11 Mart Survivor fragmanında yarışmacılardan Barış ile ilgili detay dikkat çekti. Barış Survivor yarışmadan ayrılıyor mu? Survivor Barış neden yok?

11 Mart Survivor fragmanında yarışmacılardan Barış ile ilgili detay dikkat çekti. Barış Survivor yarışmadan ayrılıyor mu? Survivor Barış neden yok? Survivor Çağrı elenecek mi?

BARIŞ SURVIVOR YARIŞMASINDAN AYRILIYOR MU?

11 Mart tarihinde yayınlanacak Survivor yarışması fragmanında Barış ile ilgili detay dikkat çekti. Midesindeki rahatsızlığını dile getiren Barış, sürekli doktorlar tarafından takip ediliyordu. Konu ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Bugün yayınlanacak Survivor yarışmasında konu ile ilgili bilgiler verilecek. Detaylar için haberimizi takip edebilirsiniz.

SURVIVOR FRAGMAN İZLE!

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