Barış Sungur'dan Fenerbahçe'ye 5 yıllık imza Fenerbahçe, Bucaspor'un 18 yaşındaki golcü oyuncusu Barış Sungur'u transfer etti.

Fenerbahçe, Bucaspor'un 18 yaşındaki golcü oyuncusu Barış Sungur'u transfer etti.

Sarı-lacivertli ekip, bu transferle ilgili yaptığı açıklamada, "Kulübümüz, gençlere yatırım yapma hedeflerimiz çerçevesinde 1928 Bucaspor'da forma giyen Barış Sungur'u bonservisiyle renklerine bağlamıştır. 18 yaşındaki futbolcuyu, 2020/21 sezonundan itibaren Fenerbahçe'mize bağlayacak sözleşme, 5 sezonluk imzalanmıştır.

Futbolcumuza şimdiden kulübümüze hoş geldin diyor ve çubuklu forma altında nice başarılar diliyoruz" denildi.

(İHA)

Kaynak: İHA