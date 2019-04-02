Barış Saylak Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde AK Parti Muğla Milas belediye başkan adayı olan Barış Saylak isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. Muğla Milas ilçesinde toplam 7 aday ile yarışan Barış Saylak isimli AK Parti adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde AK Parti Muğla Milas adayı Barış Saylak kimdir? AK Parti Muğla Milas adayı Barış Saylak yüzde kaç oy aldı?

Barış Saylak Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti Muğla Milas belediye başkan adayı olarak gösterilen Barış Saylak Milas ilçesinde % 45,08 oranında oy almıştır. Milas ilçesinde % 45,08 oranında oy olan Barış Saylak adlı AK Parti adayı toplamda 41.538 adet oy sayısına ulaştı.

Barış Saylak Kimdir?

Barış Saylak, 1967 yılında Milas'ın Meşelik köyünde doğdu. İlkokulu Meşelik köyünde, Ortaokul ve liseyi Milas'ta okudu. 1984 yılında eğitime başladığı Ankara Universitesi Veterinerlik fakültesinden 1989 yılında mezun olan Saylak, 26 Şubat 1990 tarihinden, istifa ettiği 20 Ekim 2013 tarihine kadar Milas Belediyesinde Veteriner Hekimlik göreviyle birlikte 2 yıl Başkan yardımcılığı, 14 yıl encümen üyeliği, 3 yıl nikah memurluğu yaptı. 1 Nisan 2014 yılından itibaren Muğla Büyükşehir Belediyesi Milas Mezbaha Tesislerinde sorumlu yönetici olarak görev yapan Saylak, 12 Kasım 2018' de AK Parti Belediye Başkan adaylığı için yapmış olduğu görevinden istifa etti. Saylak, öğretmen Aysel Saylak ile evlidir. Barış Saylak, 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde AK Parti Muğla Milas Belediye Başkan Adayı oldu.

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