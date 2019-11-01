Barış Pınarına yönelik ifadelerinden tutuklanan SP'li meclis üyesi serbest kaldı

Barış Pınarına yönelik ifadelerinden tutuklanan SP'li meclis üyesi serbest kaldı

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde belediye meclis toplantısı sırasında Barış Pınarı Harekatını 'Zalimler Birleşiyor' diyerek eleştirdiği için terör örgütü propagandası yapmak suçundan tutuklanan Saadet Partisi meclis üyesi tahliye edildi.

01.11.2019 11:07
Barış Pınarına yönelik ifadelerinden tutuklanan SP'li meclis üyesi serbest kaldı

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde belediye meclis toplantısı sırasında Barış Pınarı Harekatını 'Zalimler Birleşiyor' diyerek eleştirdiği için terör örgütü propagandası yapmak suçundan tutuklanan Saadet Partisi meclis üyesi tahliye edildi.


Kocaeli'nin Dilovası Belediyesi Ekim Ayı Meclis Toplantısı ikinci oturumunda söz alan Saadet Partisi Dilovası Belediye Meclis Üyesi Metin Dalgalı, "Zalimler Birleşiyor" diyerek harekatı eleştirdi. Konunun gündeme gelmesinin ardından gözaltına alınan Metin Dalgalı, terör örgütü propagandası yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Saadet Partili meclis üyesinin avukatı aracılığı ile bir üst mahkemeye yaptığı itiraz sonucunda tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildiği öğrenildi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA
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