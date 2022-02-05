Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerinde teröristlere ağır darbe
AA, Barış Gündoğan - Güncel
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Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerinde 14 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerinde 14 PKK/ Ypg'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
MSB'den yapılan açıklamada, teröristlerin inlerinde vurulmaya devam edildiği belirtildi.
Açıklamada, Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerinde taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 14 PKK/YPG'li teröristin Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildiği kaydedildi.
AA / Barış Gündoğan - Güncel