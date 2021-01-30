Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
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Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

30.01.2021 11:07 | Son Güncelleme: 30.01.2021 11:10
Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlığın Twitter adresinden yapılan açıklamada, huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı ile Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li teröristin, komandolar tarafından etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Açıklamada, "Bölgede huzur ve güven ortamının bozulmasına izin vermeyeceğiz." ifadesine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan

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