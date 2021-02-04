Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine sızmak isteyen 5 terörist etkisiz hale getirildi
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Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine sızmak isteyen 5 terörist etkisiz hale getirildi

04.02.2021 09:55 | Son Güncelleme: 04.02.2021 09:58
Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine sızmak isteyen 5 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine sızma girişiminde bulunarak taciz ateşi açan PKK/YPG'li 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine sızma girişiminde bulunarak taciz ateşi açan PKK/YPG'li 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, PKK/YPG'li 5 terörist, huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunarak taciz ateşi açtı.

Teröristler, komandolar tarafından etkisiz hale getirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Olcay

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