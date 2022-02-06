Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde 8 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi - Haberler
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Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde 8 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

AA, İsa Toprak - Güncel
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Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde 8 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde saldırı hazırlığındaki 8 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

FIRAT, MALATYA (AA) - Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde saldırı hazırlığındaki 8 PKK/ Ypg'li terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığından "Terörist neredeyse hedefimiz orası" ifadesiyle Twitter'dan yapılan açıklamada, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde saldırı hazırlığındaki 8 PKK/YPG'li teröristin başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirildiği bildirildi.

AA / İsa Toprak - Güncel

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