Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
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Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Anadolu Ajansı / İsa Toprak - Haberler | Güncel

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesinde 6, Fırat Kalkanı bölgesinde bir olmak üzere 7 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesinde 6, Fırat Kalkanı bölgesinde bir olmak üzere 7 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, Suriye'nin kuzeyindeki teröristlerin saldırılarına geçit verilmediği belirtildi.

Açıklamada, "Barış Pınarı bölgesinde 6, Fırat Kalkanı bölgesinde bir olmak üzere saldırı girişiminde bulunan toplam 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsa Toprak

Son Dakika | MSB: Barış Pınarı bölgesinde 6, Fırat Kalkanı bölgesinde 1 olmak üzere 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
Son Dakika | MSB: Barış Pınarı bölgesinde 6, Fırat Kalkanı bölgesinde 1 olmak üzere 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
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Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi - Haberler
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