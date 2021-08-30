Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesinde 6, Fırat Kalkanı bölgesinde bir olmak üzere 7 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesinde 6, Fırat Kalkanı bölgesinde bir olmak üzere 7 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
MSB'den yapılan açıklamada, Suriye'nin kuzeyindeki teröristlerin saldırılarına geçit verilmediği belirtildi.
Açıklamada, "Barış Pınarı bölgesinde 6, Fırat Kalkanı bölgesinde bir olmak üzere saldırı girişiminde bulunan toplam 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi." ifadesi kullanıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İsa Toprak