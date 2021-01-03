Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Suriye'deki Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Suriye'deki Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li terörist ile Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığındaki 1 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi". ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Ali Toruntay